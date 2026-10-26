Unión Europea celebra regreso de María Corina Machado a Venezuela y pide elecciones libres y democráticas

La Unión Europea (UE) celebró este lunes 26 de octubre de 2026 el regreso de la líder opositora María Corina Machado a Venezuela, al considerar que representa una oportunidad para impulsar el diálogo político y avanzar hacia la celebración de elecciones libres, justas y transparentes.

A través de un posicionamiento diplomático, el portavoz de Relaciones Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, expresó su confianza en que las autoridades venezolanas y los distintos sectores políticos aprovechen el retorno de Machado para promover acuerdos sobre el futuro democrático del país.

La dirigente opositora, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, regresó el domingo 25 de octubre a Venezuela después de permanecer cerca de diez meses fuera del territorio nacional.

Unión Europea pide elecciones libres en Venezuela

El portavoz europeo señaló que el regreso de dirigentes opositores puede contribuir a ampliar los espacios de participación política en Venezuela.

Asimismo, pidió que las autoridades y las distintas fuerzas políticas establezcan un diálogo incluyente que permita avanzar hacia un nuevo proceso electoral.

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La UE consideró necesario que cualquier elección cuente con garantías democráticas y condiciones que permitan la participación de las diferentes fuerzas políticas.

"El regreso de líderes y representantes de la oposición contribuye a una mayor apertura del espacio político en Venezuela", expresó El Anouni.

María Corina Machado regresa a Venezuela tras casi un año fuera del país

Machado volvió a territorio venezolano el domingo 25 de octubre, después de varios intentos para concretar su retorno.

La líder opositora reapareció públicamente en Barquisimeto, estado Lara, donde fue recibida por simpatizantes que exigieron libertad y la celebración de elecciones presidenciales.

Posteriormente, emprendió un recorrido hacia Caracas acompañada por seguidores y representantes de su movimiento político.

Su regreso ocurre en medio de las conversaciones impulsadas por Estados Unidos entre el Gobierno venezolano y un sector de la oposición.

#Venezuela: The European Union welcomes María Corina Machado’s return to Venezuela. We trust that the authorities and all political actors will seize this opportunity to advance an inclusive, Venezuelan-led dialogue towards free and fair elections. https://t.co/KIgCcVjXrH — Anouar El Anouni 🇪🇺 (@AnouarEUspox) October 26, 2026

¿Qué sigue para Venezuela tras el regreso de María Corina Machado?

El posicionamiento europeo se produjo después de la cuarta ronda de conversaciones promovidas por Washington entre representantes del chavismo y sectores opositores, proceso en el que Machado no participa directamente.

La Unión Europea planteó que su retorno podría facilitar una mayor apertura política y contribuir a la búsqueda de acuerdos sobre las condiciones de una futura elección presidencial.

Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado una fecha oficial para nuevos comicios presidenciales en Venezuela.

La diplomacia europea reiteró que cualquier avance deberá surgir de un diálogo encabezado por los propios venezolanos, con garantías para la participación política y el desarrollo de elecciones transparentes.

IO