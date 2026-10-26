Carla Humphrey pide investigar a Guadalupe Taddei y explica cómo elegirán al presidente interino del INE

La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, informó que el Consejo General deberá esperar a que se formalice la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala para definir quién asumirá provisionalmente la presidencia del organismo electoral.

En declaraciones realizadas este lunes 26 de octubre de 2026, Humphrey explicó que la designación corresponderá a una decisión colegiada entre los diez consejeros restantes, una vez que Taddei presente oficialmente su separación del cargo ante la Cámara de Diputados.

La consejera también solicitó investigar las presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones y posibles conflictos de interés dentro del instituto, sin limitar las indagatorias a la todavía consejera presidenta.

¿Quién sustituirá a Guadalupe Taddei en la presidencia del INE?

Carla Humphrey aclaró que todavía no existe una decisión sobre la persona que encabezará temporalmente el organismo.

Explicó que las consejerías deberán reunirse después de que se concrete formalmente la renuncia para determinar el procedimiento correspondiente.

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"Es una decisión colegiada que tenemos que platicar, hasta ahora nadie lo ha puesto sobre la mesa", señaló.

Entre los nombres mencionados en versiones periodísticas figura el consejero Arturo Manuel Chávez López, aunque no existe una designación oficial.

La Cámara de Diputados deberá desarrollar el procedimiento para nombrar a quien ocupe la presidencia del INE de manera definitiva.

Carla Humphrey exige investigar posibles irregularidades en el INE

La consejera sostuvo que las investigaciones deben abarcar a todas las personas que pudieran estar relacionadas con las contrataciones cuestionadas.

Entre los nombres mencionados en los señalamientos difundidos se encuentran Alfredo Hernández Casillas, proveedor del instituto; Liliana Araceli Hernández; Jesús Octavio García González, y Jonathan Navarrete Torres.

Humphrey planteó realizar auditorías internas y externas para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

También consideró necesario que el INE entregue información suficiente a la ciudadanía y fortalezca sus mecanismos de transparencia.

🔴 Las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral sostendrán una reunión para determinar quién asumirá la presidencia provisional del @INEMexico, una vez que Guadalupe Taddei formalice su renuncia. Así lo dio a conocer la consejera Carla Humphrey. https://t.co/pOSscWSsfJ — IMER Noticias (@IMER_Noticias) October 26, 2026

Consejeros del INE conocieron la renuncia de Taddei por un comunicado

Humphrey señaló que los integrantes del Consejo General se enteraron de la decisión de Guadalupe Taddei mediante el comunicado institucional difundido el domingo 25 de octubre.

Explicó que anteriormente habían solicitado aclaraciones sobre los señalamientos contra funcionarios del organismo, pero no recibieron información suficiente.

La renuncia ocurre durante la organización del proceso electoral federal 2026-2027, por lo que la consejera destacó la importancia de preservar la continuidad de las actividades institucionales.

Finalmente, Humphrey insistió en que las posibles irregularidades deberán investigarse y, en caso de acreditarse responsabilidades, aplicarse las sanciones correspondientes, independientemente del cambio en la presidencia del INE.

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