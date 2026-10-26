Tras bloqueo en Tizimín, INCAY adelanta reparación de la carretera hacia Colonia Yucatán

El Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) adelantará los trabajos de mantenimiento en la carretera hacia Colonia Yucatán, luego de que habitantes de distintas comisarías de Tizimín bloquearan la vía para exigir atención ante las malas condiciones del camino, que consideran un riesgo para quienes transitan diariamente por la zona.

Juan Manuel Cardós, responsable del INCAY, acudió por instrucciones del gobernador Joaquín Díaz Mena para dialogar con los manifestantes y atender sus demandas. Durante el encuentro, informó que, aunque las labores estaban programadas para comenzar el próximo 15 de noviembre, esa misma tarde llegaría parte de la maquinaria para iniciar los trabajos.

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Tras el acuerdo, los habitantes permanecieron en el lugar a la espera de los camiones y el equipo necesario para comenzar las labores. También se informó que en la comisaría de Chan Cenote se instalará el resguardo de las herramientas y los materiales que se utilizarán durante la obra.

La protesta provocó el cierre de la carretera, como medida para exigir la reparación de las vialidades que conectan a las comunidades del oriente de Tizimín. Los vecinos señalaron que el deterioro del camino representa un peligro para automovilistas y demás usuarios.

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Posteriormente, se reabrió la circulación para los vehículos que transitan de Dzonot Aké hacia Tizimín, aunque el tramo correspondiente a la ruta hacia Colonia Yucatán permanecía cerrado temporalmente.

Los habitantes se mantuvieron a la espera de la maquinaria y de que los acuerdos con las autoridades se traduzcan en acciones concretas para mejorar las condiciones de la carretera.