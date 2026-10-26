Basura y maleza invaden calle de Champotón; vecinos denuncian olores insoportables e inseguridad

La cantidad de basura que es arrojada, así como la abundante maleza, le siguen ganando terreno a la calle 31 entre 12 en la colonia Lázaro Cárdenas, en Champotón. Ante esta situación, algunos vecinos externaron su malestar debido a esta añeja problemática, destacando que la arteria en cuestión igual representa un foco de inseguridad ante la falta de luminarias.

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Josefa del Carmen comentó que la maleza ha invadido el embanquetado en ambos lados de la vialidad, mientras que los olores a pudrición ya resultan insoportables. “Es un lote baldío de grandes dimensiones, cuyas periferias están repletas de basura. De hecho, las bolsas de basura ya se pueden apreciar sobre el pavimento”, destacó.

Por último, los moradores de la zona explicaron que, aunque sobre la calle 31 no hay viviendas, la arteria es el paso de muchos peatones. Además, explicaron que los malos olores se extienden hasta la calle 12, donde habitan varias familias.

JGH