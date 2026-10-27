Hallan sin vida a un campesino en un predio de José María Morelos; sospechan intoxicación por agroquímico

La mañana de este martes, en un predio de la colonia Morelos, fue encontrado sin vida un campesino; datos preliminares indican que su deceso pudo haber sido por intoxicación de un agro químico.

Poco después de las 8:00 de la mañana, se reportó a los paramédicos de una persona tirada en un predio ubicado por la calle Vicente Guerrero, entre Ichaiche y Agustín Melgar de la colonia citada.

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Al sitio arribaron los rescatistas y confirmaron que, efectivamente, en un terreno lobrego estaba una persona tirada, por lo mismo procedieron a checar su pulso para ver su todavía contaba con vida para llevarlo al hospital, sin embargo, confirmaron que no, que ya no tenía.

Ante esa situación., se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para acuda a realizar las diligencias de rescate del cuerpo del infortunado productor.

Datos preliminares señalan que esa persona, que solo fue identificada por un familia como Arturo, había llegado al predio para fumigar con herbicida el lugar.

Se cree que al momento de preparar el químico inhalo una fuerte dosis que lo intoxico y luego le causó la muerte, pero la causa real, ya se determinará cuando se realice la necropsia de ley.