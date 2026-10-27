Transportistas de Yucatán advierten que los plantones y cierres viales podrían continuar

Con poco más de 250 unidades, transportistas realizaron ayer un bloqueo parcial en el Periférico sur de Mérida y advirtieron que mantendrán las protestas hasta obtener una mesa de trabajo con la Presidenta de la República o integrantes del gabinete federal que resuelvan sus demandas de seguridad.

Andrés Poot Alonzo, secretario de la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac), informó que los plantones y cierres viales podrían prolongarse de manera indefinida si no reciben una respuesta a sus reclamos por asaltos, extorsiones y agresiones contra los operadores.

La movilización local formó parte de una jornada nacional de protestas del transporte de carga, pasaje y turismo. En Yucatán añadieron una petición a las autoridades locales: disminuir los cobros por permisos de descarga y circulación.

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La concentración comenzó a las 07:00 horas en el entronque del Periférico con la carretera Mérida-Campeche. Minutos después de las 11:00, los manifestantes restringieron parcialmente el paso en el sector sur del anillo vial.

Piden comprensión

Tráileres, camiones de volteo y otras unidades redujeron el espacio disponible para circular, lo que provocó filas de vehículos en los accesos cercanos. Los dirigentes solicitaron comprensión a los automovilistas por las afectaciones.

Emilio Méndez, presidente de la Coalición de Transportistas de Yucatán, sostuvo que las carreteras de la entidad no presentan la violencia sistemática de otras regiones, aunque aseguró que persisten los robos y asaltos contra el gremio.

“Son millones de pesos lo que se pierden en el robo o asalto de un camión”, expresó. El dirigente no presentó un balance de las pérdidas ni precisó el periodo al que correspondía su estimación.

También señaló que los ataques ponen en riesgo la vida de los conductores y afectan a las familias que dependen de esta actividad. Mencionó fallecimientos, pero no detalló cuántos ni dónde ocurrieron.

Entre las demandas del movimiento figuran combatir el robo de mercancías, las extorsiones y el cobro de piso, además de atender las denuncias de presuntos abusos de autoridades de tránsito. Los representantes señalaron que esperan compromisos concretos para proteger a los operadores y sus unidades.

Advertencia

Los transportistas advirtieron que mantendrán los plantones y cierres viales de manera indefinida hasta que la Presidenta de la República o integrantes del gabinete federal establezcan una mesa de trabajo resolutiva, informó el secretario de la Hamotac, Andrés Poot Alonzo, poco antes de viajar a la Ciudad de México.

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Explicó que miles de transportistas de carga, pasaje y turismo, paralizaron ayer las carreteras, en 31 estados ante la creciente ola de inseguridad en carreteras tanto federales como estatales. (Medios nacionales informaron que una veintena de entidades replicaron las movilizaciones).

El bloqueo (intermitente), dijo el empresario, tendrá una duración de 35 horas intermitentes en vías federales y periféricos del país, incluida Mérida. La protesta es encabezada por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) que preside Carlos García Álvarez.

En entrevista telefónica García Álvarez denunció en que el movimiento se mantiene firme debido a la falta de respuestas claras por parte del Gobierno Federal. Aseguró que la situación de violencia ha rebasado al sector y que las mesas de diálogo sostenidas con las autoridades no han derivado en soluciones reales.

El trailero rechazó las declaraciones oficiales que califican a la organización como un “grupo minoritario”, cuando aseguran representar a la gran mayoría del transporte nacional.