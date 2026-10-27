Inseguridad y falta de alumbrado preocupan a vecinos del fraccionamiento Villas Otoch en Cancún

Habitantes de la primera etapa del fraccionamiento Villas Otoch denunciaron el incremento de la inseguridad y las deficiencias en los servicios públicos, situaciones que ponen en riesgo a las familias, especialmente a las mujeres que regresan a sus hogares durante la noche.

De acuerdo con testimonios de las afectadas, el peligro aumenta al descender del transporte público después de concluir su jornada laboral. Para llegar a sus viviendas, las usuarias deben caminar entre dos y tres cuadras por calles que carecen de alumbrado, lo que convierte el trayecto cotidiano en un recorrido vulnerable a posibles agresiones.

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Durante estos desplazamientos, varias residentes aseguran haber sufrido acoso callejero, hostigamiento y asaltos por parte de individuos que circulan en vehículos, así como de personas en situación de calle o bajo los efectos del alcohol que permanecen en las esquinas.

Yoselin, vecina del sector, explicó que, aunque durante el día existe cierta actividad, el panorama cambia por completo al anochecer. “Generalmente me siento algo segura durante el día porque hay gente transitando, pero de noche da mucha preocupación caminar sola. Se escucha de acosos y robos, por lo que una tiene que estar más alerta. Necesitamos mejor iluminación y que la policía realice recorridos constantes para sentirnos más tranquilos”, expresó.

La situación también incluye hechos de violencia armada, que, según los colonos, ocurren de manera recurrente. Dany, otro residente, señaló que con frecuencia se escuchan detonaciones cerca de las viviendas; sin embargo, cuando los agentes acuden tras recibir avisos al 911, no consiguen localizar a los responsables.

Mujeres dijeron que el peligro aumenta al descender del transporte, pues deben caminar en calles que no tienen iluminación / Erick Díaz

Incluso acudir a comprar productos de primera necesidad representa una dificultad, pues en el camino suelen reunirse individuos alcoholizados que intimidan a los peatones y los agreden verbalmente cuando se niegan a entregarles dinero.

El hostigamiento desde vehículos constituye otra preocupación. Damaris, residente afectada, relató que, mientras espera el transporte colectivo o camina por calles oscuras, ha sido seguida por desconocidos a bordo de automóviles que intentan intimidarla.

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“Me dicen ‘bonita, ven te llevo’ o ‘¿a dónde vas?’. Se siente mucha incomodidad e inseguridad por la falta de presencia policial”, manifestó.

Ante este escenario, los habitantes solicitan a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Ayuntamiento la rehabilitación urgente del alumbrado público, así como la implementación de rondines policiales permanentes para prevenir los delitos y brindar mayor protección a quienes viven en el sector.