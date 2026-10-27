Sheinbaum felicita a Charlyn Corral por ganar el Balón de Oro 2026: “Es un orgullo para México”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, felicitó a la futbolista Charlyn Corral, quien se convirtió en la primera mexicana en recibir un reconocimiento durante la ceremonia del Balón de Oro 2026, tras ser distinguida como la mejor delantera del año.

Durante la conferencia mañanera de este martes 27 de octubre, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria destacó el logro de la jugadora del Pachuca Femenil y aseguró que representa un motivo de orgullo para el país.

"Felicidades, creo que es como el máximo premio que se le puede dar a una futbolista. Es un orgullo para todas y todos los mexicanos y muchas, muchas felicidades", expresó Sheinbaum.

Sheinbaum reconoce triunfo de Charlyn Corral en el Balón de Oro

La presidenta fue cuestionada sobre el reconocimiento que recibió Corral el lunes 26 de octubre, durante la ceremonia celebrada en Londres, Inglaterra.

En su respuesta, Sheinbaum destacó la importancia del galardón y pidió que se reprodujera el video de la premiación durante la conferencia matutina.

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La delantera mexicana obtuvo el trofeo Gerd Müller, que reconoce a las máximas figuras goleadoras, después de registrar 49 anotaciones en 49 partidos oficiales durante la temporada 2025-2026, de acuerdo con el Club Pachuca.

¿Qué dijo Charlyn Corral tras ganar el Balón de Oro 2026?

Al recibir el reconocimiento, la futbolista mexicana expresó su satisfacción por convertirse en la primera representante del país en obtener un premio de esta ceremonia internacional.

Corral también destacó los avances del futbol femenil mexicano y reconoció a su compañera Scarlett Camberos, quien figuró entre las 30 nominadas al Balón de Oro.

"Me llena de orgullo porque sé que en mi país están haciendo las cosas muy bien en el futbol femenil", expresó durante su discurso.

La atacante agradeció el apoyo de sus compañeras, entrenadores y directivos, y recordó que el reconocimiento llegó después de más de 20 años de trayectoria profesional.

El mensaje de Sheinbaum se sumó a los reconocimientos por el logro de Charlyn Corral, quien hizo historia para el futbol mexicano al recibir el premio a la mejor delantera del año en la gala del Balón de Oro 2026.

IO