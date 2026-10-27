Gobierno federal  exige auditoría profunda al INE tras renuncia de Guadalupe Taddei para transparentar uso de recursos públicos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizar una investigación amplia sobre las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), tanto durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala como en administraciones anteriores, incluida la de Lorenzo Córdova Vianello.

Durante la conferencia mañanera de este martes 27 de octubre de 2026, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que la renuncia de Taddei representa una oportunidad para revisar el manejo de los recursos públicos dentro del organismo electoral.

Sheinbaum señaló que las auditorías deben permitir esclarecer los señalamientos sobre posibles conflictos de interés, irregularidades en contratos y uso indebido de presupuesto, sin limitar las revisiones al periodo más reciente.

Sheinbaum pide investigar contratos del INE de Guadalupe Taddei y Lorenzo Córdova

Al ser cuestionada sobre las denuncias relacionadas con empresas proveedoras del instituto, la presidenta respondió que la ASF debe revisar los contratos y determinar desde cuándo comenzaron las relaciones comerciales con las compañías señaladas.

"La solicitud a la Auditoría Superior de la Federación es que se audite todo, tiene que auditarse y tiene que transparentarse", expresó.

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La mandataria recordó que, durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada entonces por Pablo Gómez, congeló cuentas relacionadas con algunas de estas empresas, aunque posteriormente un amparo permitió levantar esa medida.

Sheinbaum insistió en que las autoridades competentes deben revisar la información disponible y determinar si existen responsabilidades.

"No puede haber una sombra de conflicto de interés, corrupción. Tiene que abrirse, transparentarse y no puede volver a ocurrir", sostuvo.

Sheinbaum pide que el INE entregue información sobre contratos y recursos públicos

La presidenta también solicitó que el Órgano Interno de Control del INE proporcione a la Auditoría Superior de la Federación la documentación relacionada con las investigaciones y los expedientes que tenga bajo su responsabilidad.

Explicó que la Cámara de Diputados participa en el nombramiento del titular del órgano fiscalizador interno y del auditor superior, por lo que consideró necesario que ambas instancias actúen conforme a sus atribuciones.

Sheinbaum insistió en que deben transparentarse los contratos, salarios y demás gastos del instituto, además de esclarecer posibles responsabilidades.

Sheinbaum cuestiona presupuesto del INE y pide mayor transparencia

La mandataria retomó su propuesta para reducir el costo de los procesos electorales y el financiamiento público de los partidos políticos.

Señaló que el presupuesto del INE representa una cantidad considerable de recursos públicos y cuestionó si todos los gastos del organismo están justificados.

Asimismo, anunció que el Gobierno federal prevé presentar a mediados de noviembre un portal de transparencia con información sobre contratos, servidores públicos y programas sociales.

En ese contexto, consideró que el INE también debería facilitar el acceso público a sus contrataciones y al ejercicio de su presupuesto.

Sheinbaum pide transparencia a quien sustituya a Guadalupe Taddei

Sobre el relevo en la presidencia del INE, Sheinbaum señaló que este martes podría elegirse a una persona para ocupar provisionalmente el cargo, mientras la Cámara de Diputados desarrolla el procedimiento de designación definitiva.

La presidenta estimó que el nombramiento de la nueva persona titular podría concretarse antes de que concluya 2026.

También pidió que quien asuma la presidencia garantice la imparcialidad de todas las áreas del instituto y fortalezca los mecanismos de rendición de cuentas.

La renuncia de Guadalupe Taddei se formalizó el lunes 26 de octubre, después de los señalamientos sobre presuntos conflictos de interés en contrataciones del organismo. Las acusaciones continúan sujetas a revisión y no constituyen, por sí mismas, responsabilidades acreditadas.

Sheinbaum reiteró que el objetivo de la auditoría debe ser esclarecer el uso de los recursos públicos tanto en la administración saliente como en gestiones anteriores, sin limitar las investigaciones a posibles faltas administrativas menores.

IO