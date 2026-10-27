Mototaxista se desmaya y muere antes de ingresar a un centro de salud en Playa del Carmen

Un mototaxista perdió la vida antes de ingresar al centro de salud, ubicado en el fraccionamiento de Villas del Sol de Playa del Carmen, aunque los paramédicos se presentaron en el lugar para auxiliarlo, sólo confirmaron su muerte.

De acuerdo a datos preliminares, el mototaxista quién al parecer era diabético y que al sentirse mal decidió por sus medios acudir al centro de salud para una revisión médica.

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Sin embargo, luego de estacionar su moto se dirigió a pie al centro médico, desafortunadamente se desmayó y cayó en las afueras de la institución ante la atónita mirada de los transeúntes.

Vecinos que presenciaron los hechos de inmediato lo reportaron a los cuerpos de emergencia a través del 911, por desgracia el cuerpo del hombre ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades municipales de la Secretaría Seguridad Ciudadana (SSC) colocaron las cintas en la escena como parte del protocolo y evitar el ingreso de personas, así como la circulación de vehículos en el área, en tanto los peritos de la Fiscalía General de Quintana Roo se presentarán en el lugar para iniciar con las investigaciones pertinentes..