Parque La Plancha de Mérida tendrá actividades por el Día de Muertos; conoce la cartelera

El Parque La Plancha de Mérida tendrá actividades gratuitas por el Día de Muertos este 31 de octubre y 1 de noviembre, con una cartelera que incluye una carrera temática, un concurso de altares y una función de cine al aire libre.

Las actividades se realizarán en este espacio del Centro Histórico de Mérida y están dirigidas a personas de todas las edades, por lo que las familias y los grupos de amigos podrán disfrutar de las celebraciones sin costo.

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¿Qué actividades habrá en el Parque La Plancha por el Día de Muertos?

La programación contempla tres eventos durante el fin de semana, con actividades a partir de las 18:00 horas. Estas son las fechas y los horarios para quienes deseen asistir:

Carrera de Día de Muertos: sábado 31 de octubre, a las 18:00 horas.

sábado 31 de octubre, a las 18:00 horas. Concurso de altares: sábado 31 de octubre, a las 18:00 horas.

sábado 31 de octubre, a las 18:00 horas. Cine al aire libre: domingo 1 de noviembre, a las 18:00 horas.

Actividades gratuitas para disfrutar en familia

El Parque La Plancha será uno de los espacios de Mérida donde las personas podrán participar en actividades relacionadas con las tradiciones del Día de Muertos durante el fin de semana.

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La cartelera ofrece opciones para quienes buscan salir de casa y disfrutar de eventos al aire libre, con propuestas que combinan la convivencia, las expresiones tradicionales y el entretenimiento.

Todos los eventos anunciados serán gratuitos, por lo que no se requiere pagar entrada para disfrutar de las actividades programadas el 31 de octubre y el 1 de noviembre.