Beca Rita Cetina en Quintana Roo: Estas son las fechas de los registros y requisitos

Durante este mes de octubre y parte de noviembre, estarán habilitados los registros para la Beca Rita Cetina Educación Primaria para uniformes y útiles y de Educación Básica en Quintana Roo.
Ante su anuncio, los estudiantes, padres y tutores podrán realizarlo en las fechas correspondientes junto con la documentación requerida del programa
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¿Cuándo finalizan los registros?
Los registros iniciaron el día lunes 26 de noviembre para finalizar hasta el viernes 6 de noviembre, por lo que durante dichas fechas solo estarán habilitados los registros.
Requisitos para madre, padre, tutora o tutor
- CURP
- Número de celular
- Correo electrónico
- Identificación oficial
- Comprobante de domicilio
De la o el estudiante
- CURP
- Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela primaria o secundaria