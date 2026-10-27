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Beca Rita Cetina en Quintana Roo: Estas son las fechas de los registros y requisitos

Conoce toda la documentación para padres de familia, tutores y estudiantes deberán adjuntar durante el periodo de registro.

Por Redacción Por Esto!

27 de oct de 2026

1 min

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Beca Rita Cetina
Beca Rita Cetina / Especial

Durante este mes de octubre y parte de noviembre, estarán habilitados los registros para la Beca Rita Cetina Educación Primaria para uniformes y útiles y de Educación Básica en Quintana Roo.

Ante su anuncio, los estudiantes, padres y tutores podrán realizarlo en las fechas correspondientes junto con la documentación requerida del programa

Julio León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar

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¿Cuándo finalizan los registros?

Los registros iniciaron el día lunes 26 de noviembre para finalizar hasta el viernes 6 de noviembre, por lo que durante dichas fechas solo estarán habilitados los registros.

Requisitos para madre, padre, tutora o tutor

  • CURP
  • Número de celular
  • Correo electrónico
  • Identificación oficial
  • Comprobante de domicilio

De la o el estudiante

  • CURP
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela primaria o secundaria

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