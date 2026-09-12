Catean taller de motos en Playa del Carmen; aseguran unidades presuntamente robadas

La Fiscalía General de Quintana Roo realizó este sábado un cateo y sorprendió a vecinos de Villas del Sol, los agentes realizaron las investigaciones en un taller de motocicletas ante la atónita mirada de ciudadanos que los dejó en desconcierto.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Gaviotas, a la altura del primer parque del fraccionamiento de Villas del Sol de esta ciudad de Playa del Carmen donde llegaron las camionetas de la Fiscalía quienes de inmediato emprendieron con las diligencias.

En la escena, los agentes ministeriales aseguraron varias motocicletas que presuntamente tendrían reporte de robo, ante esa situación las unidades fueron puestas bajo resguardo como parte de las investigaciones.

Mientras los agentes realizaban las investigaciones periciales, vecinos y transeúntes se sorprendieron por el operativo ministerial, quienes normalmente veían como cualquier taller mecánico donde arreglaban motocicletas.

El despliegue generó movimiento en la zona, aunque los mototaxis que se encontraban en las inmediaciones de la escena pertenecerían a vecinos del sector, y no estarían relacionados con el operativo.

Sin embargo, la Fiscalía no ha informado oficialmente cuántas motocicletas fueron aseguradas, y si existen personas detenidas o no por estos hechos.

JGH