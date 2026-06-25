Menor de edad pierde la vida frente a una farmacia de la Supermanzana 258 de Cancún

Un adolescente, de aproximadamente 13 años, perdió la vida frente a una farmacia, mientras sus familiares compraban un medicamento por un padecimiento de salud, en una tragedia que se registró en el Arco Vial, en el exterior de locales comerciales que se ubican en la entrada del fraccionamiento Villas Lakin.

Las primeras versiones señalaron que el menor de edad se desvaneció en la entrada de la farmacia, alrededor de las 21:00 horas, mientras su madre se encontraba dentro del comercio y al percatarse de la situación, pidió auxilio al número de emergencias 911.

Paramédicos de una ambulancia particular acudieron al lugar y verificaron sus signos vitales, con lo que detectaron que ya había fallecido, por lo cual su cuerpo fue cubierto con una sábana quirúrgica, de color azul, frente al área de estacionamiento de los locales comerciales, ubicados en los carriles laterales del Arco Vial, a la altura de la Supermanzana 258.

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Las investigaciones preliminares señalaron que el ahora occiso padecía de diabetes y que empezó a sentirse mal, por lo cual su madre lo llevó a la farmacia de la cadena Similares, pero debido a su estado delicado de salud, se desmayó y perdió la vida.

Los elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito que tomaron conocimiento de los hechos acordonaron el área de estacionamiento, frente a la farmacia donde se registró el deceso en un área pública.

Los familiares del adolescente permanecieron junto al cuerpo en espera de la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para la realización de los trámites correspondientes.

La dramática escena llamó la atención de los vecinos y conductores que pasaban por el lugar, en lo que llegaban las autoridades ministeriales para proceder al levantamiento del cuerpo sin vida.