Reportan presunta intoxicación de estudiantes en el CBTIS 111 de Cancún

Tres estudiantes del CBTIS 111 de Cancún presuntamente sufrieron una intoxicación durante el horario de clases, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia al plantel.

De acuerdo con testimonios de alumnos, los jóvenes habrían consumido golosinas mezcladas con ciertas sustancias. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

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Tras el reporte de la emergencia, paramédicos acudieron a las instalaciones para brindar atención a los estudiantes afectados.

Un video captado en el plantel muestra el momento en que uno de los jóvenes es retirado en camilla para recibir atención médica.

De acuerdo con la información disponible, los tres alumnos presentaron síntomas de intoxicación y fueron trasladados a un hospital.

Aunque hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre su actual estado de salud ni sobre la sustancia que habría ocasionado la emergencia.

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