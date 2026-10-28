Reportan fuera de peligro a estudiantes intoxicadas con “gomitas” en el CBTIS 111 de Cancún

Tres alumnas de la escuela secundaria CBTIS 111 Leona Vicario recibieron auxilio de paramédicos por una presunta intoxicación que sufrieron por consumir unas gomitas que contenían alguna sustancia nociva, con lo que las autoridades educativas activaron los protocolos de atención para este tipo de casos.

Noticia Destacada Reportan presunta intoxicación de estudiantes en el CBTIS 111 de Cancún

El personal de la escuela detectó esta situación en el transcurso del turno matutino del martes pasado para brindar atención a las tres estudiantes, quienes fueron trasladadas a diferentes clínicas del Seguro Social para una valoración y posteriormente regresaron a sus hogares con el acompañamiento de sus familiares.

Este caso causó revuelo en redes sociales por un video que fue difundido del momento en que una de las alumnas es retirada de la escuela en una camilla por paramédicos de la Dirección de Protección Civil, debido a que no podía mantener el equilibrio.

La Secretaría de Educación emitió un comunicado oficial confirmando la activación de protocolos.

La Secretaría de Educación emitió un comunicado oficial en donde confirmó esta situación y detalló sobre la activación de los protocolos de emergencia.

El personal detectó en el área de los sanitarios a las tres estudiantes que presentaban un malestar en su estado de salud, por lo cual fueron resguardadas y trasladadas al Departamento de Servicios Escolares, con lo que recibieron atención y sus padres recibieron información sobre la situación.

Dentro del protocolo de actuación, el personal de la escuela solicitó asistencia médica especializada a través del número de emergencias 911.

Después de estos hechos, las tres alumnas fueron reportadas bien en su estado de salud y se reincorporaron a sus actividades escolares en el transcurso de este miércoles.

JGH