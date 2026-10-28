INE notifica a Diputados nombramiento de Blanca Yassahara Cruz como presidenta provisional; Monreal anuncia proceso de elección

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, informó que el Instituto Nacional Electoral (INE) notificó formalmente al Congreso el nombramiento de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del organismo, tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala.

A través de su cuenta de X, el legislador confirmó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) comenzará conversaciones con las distintas fuerzas políticas para definir la convocatoria y el procedimiento de elección de la nueva persona titular de la presidencia del INE.

La notificación fue enviada mediante un oficio fechado el 27 de octubre de 2026, dirigido al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué.

INE formaliza designación de Blanca Yassahara Cruz García

De acuerdo con el documento difundido por Ricardo Monreal, el INE remitió una copia certificada del acuerdo INE/CG565/2026, mediante el cual su Consejo General aprobó la designación provisional de Blanca Yassahara Cruz García.

El oficio fue firmado por Roberto Carlos Félix López, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

Noticia Destacada Vinculan al Instituto Electoral de Campeche con presuntos desvíos en el INE

El documento precisa que la designación se aprobó durante una sesión extraordinaria urgente del Consejo General y que su comunicación a la Cámara de Diputados tiene como finalidad cumplir con los efectos legales correspondientes.

Monreal anuncia diálogo con partidos para elegir nueva presidencia del INE

Ricardo Monreal señaló que la Junta de Coordinación Política iniciará conversaciones con los grupos parlamentarios para establecer las condiciones de la convocatoria y el proceso de selección.

El legislador aseguró que el procedimiento deberá desarrollarse conforme a lo establecido en la Constitución.

La Cámara de Diputados será responsable de elegir a la persona que concluirá el periodo restante de la presidencia del organismo electoral.

¿Cuánto tiempo permanecerá Blanca Cruz al frente del INE?

Blanca Yassahara Cruz García ocupará provisionalmente la presidencia del Instituto Nacional Electoral hasta que la Cámara de Diputados realice la designación definitiva.

La @Mx_Diputados recibió del @INEMexico la notificación del nombramiento de Blanca Yassahara Cruz García como presidenta provisional del Instituto. En la JUCOPO iniciaremos el diálogo con las fuerzas políticas para acordar la convocatoria y el proceso de elección de la nueva Presidencia, conforme a la Constitución. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 28, 2026

El Consejo General del INE aprobó su nombramiento por unanimidad el martes 27 de octubre, con el propósito de garantizar la continuidad de las actividades institucionales durante el proceso de renovación.

La consejera también rindió protesta ante el pleno del organismo y manifestó su compromiso de mantener los trabajos relacionados con el proceso electoral 2026-2027.

Por ahora, Monreal no anunció una fecha específica para la publicación de la convocatoria ni para la elección de la nueva presidencia del INE. Estos aspectos quedarán sujetos a los acuerdos que alcance la Jucopo con las fuerzas políticas representadas en San Lázaro.

IO