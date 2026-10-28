Maryluz Rodríguez, la yucateca de 15 años que navegará en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

En la inmensidad del mar, donde el viento dicta las reglas y el silencio se vuelve el único compañero, la yucateca Maryluz Rodríguez Ayala encontró su destino.

Con apenas 15 años de edad y tan solo dos de haber descubierto su verdadero amor, la tabla vela, la boxita será la única atleta de nuestro Estado en participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026, el cual tendrá como escenario Dakar, Senegal.

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“Estoy muy feliz y orgullosa de haber logrado este boleto, es una gran oportunidad. Estoy yendo muy preparada, desde muy pequeña me ha encantado el agua y el mar, hice natación y natación artística por muchos años y hace dos encontré la vela, de la cual me enamoré”, comentó Maryluz en su visita al POR ESTO!

“Este es mi primer evento internacional y aún estoy nerviosa, la calificación la logré en un nacional en Puerto Vallarta, donde quedé primera, seré uno de los dos representantes de México en este deporte”.

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Rodríguez Ayala viene de una familia de artistas circenses, sus papás estudiaron en la Escuela Nacional de Circo de Cuba, donde se graduaron como equilibristas. Y aunque su hija no siguió la tradición familiar, hace equilibrio en la tabla con las olas del mar.

“Aún me falta algunos detalles por trabajar antes de viajar el 3 de noviembre, las condiciones del mar en Senegal son muy parecidas a las que tenemos en nuestro Estado, lo que será una ventaja (…) tengo que estar concentrada y dar lo mejor de mí”.