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Comando armado asesina a “Darkness”, ex policía y ex luchador profesional en Nachicocom, Chetumal

Bernardo Chale Barea, expolicía estatal y exluchador profesional conocido como “Darkness”, fue asesinado a balazos por hombres armados que irrumpieron en su vivienda de Nachicocom.

Por Redacción Por Esto!

29 de oct de 2026

2 min

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De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron en una camioneta azul, ingresaron al domicilio y dispararon contra la víctima frente a su esposa e hijos
De acuerdo con los primeros reportes, los agresores llegaron en una camioneta azul, ingresaron al domicilio y dispararon contra la víctima frente a su esposa e hijos / Especial

Un comando armado irrumpió por la noche del jueves en una vivienda de la localidad de Nachicocom, en el municipio de Othón P. Blanco, y atacó a balazos a Bernardo Chale Barea, ex policía estatal y ex luchador profesional conocido en el ring como “Darkness”. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue asesinado frente a su esposa y sus hijos, quienes lograron resguardarse mientras los agresores disparaban dentro del domicilio.

Según la información preliminar, los atacantes llegaron a bordo de una camioneta de color azul con vidrios polarizados. Testimonios recabados en la zona señalan que iban encapuchados y vestían ropa de tipo militar. Sin mayor demora, los sujetos ingresaron a la propiedad y abrieron fuego contra la víctima, para después escapar con rumbo desconocido.

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La detonación de armas de fuego alertó a vecinos de la comunidad, quienes reportaron lo ocurrido a los números de emergencia. Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio, acordonaron el área y dieron aviso a las autoridades ministeriales, que realizan las diligencias correspondientes.

Chale Barea era una figura conocida en la región por su trayectoria en dos ámbitos distintos. En el servicio público formó parte de la Policía Estatal, de la que ya se encontraba separado. En el deporte espectáculo se presentó durante años como “Darkness”, personaje con el que participó en carteleras locales.

Familiares y conocidos recuerdan que, décadas atrás, también subió al encordado bajo el nombre de Mr. Zodiaco y que, paralelamente, se dedicó al oficio de peluquero, con el que se ganó la cercanía de buena parte de los habitantes de la Chetumal.

Testigos refirieron que el ataque se prolongó apenas unos instantes. La esposa y los hijos del hombre no habrían resultado lesionados físicamente, pero permanecieron bajo resguardo y recibieron acompañamiento mientras las autoridades concluían el procesamiento de la escena.

Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar y capturar a los responsables del hecho violento

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Peritos en criminalística y personal de la Fiscalía General del Estado trabajaron en el lugar para recolectar indicios balísticos y otros elementos que permitan reconstruir la mecánica de los hechos.

El cuerpo fue trasladado para los trámites de ley y la práctica de la necropsia, procedimiento indispensable para determinar con precisión las lesiones que le causaron la muerte.

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