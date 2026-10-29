Presidenta Sheinbaum y Pablo Gómez alistan nueva reforma electoral tras caso Taddei y dolo en licitaciones

Durante la conferencia matutina de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, abordaron el panorama del sistema democrático en México tras la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE).

Las autoridades señalaron la imperiosa necesidad de revisar las facultades ejecutivas del organismo y erradicar las redes de intermediación en las licitaciones públicas.

Gobernabilidad democrática y la erradicación del coyotaje en el INE

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la fuerza política en el poder alcance una mayoría absoluta en el Congreso para impulsar reformas estructurales, Pablo Gómez enfatizó que la conformación de mayorías mediante el voto popular no constituye un delito, sino el ejercicio legítimo de la voluntad ciudadana.

Explicó que la democracia mexicana es fruto de luchas históricas —encabezadas por figuras como el recientemente fallecido Cuauhtémoc Cárdenas— orientadas a redistribuir el ingreso y garantizar la justicia social.

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Por su parte, la mandataria mexicana rechazó que su administración encubra posibles actos de corrupción o irregularidades atribuidas a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei.

Sheinbaum puntualizó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá deslindar las responsabilidades correspondientes tras auditorías profundas, recordando que la exfuncionaria llegó al cargo en 2023 mediante un proceso de insaculación en la Cámara de Diputados y no por designación directa del Ejecutivo.

Talleres Gráficos y la reforma hacia el proceso electoral de 2027

La titular del Ejecutivo denunció que desde 1999 ha existido un "duopolio o triopolio" de empresas intermediarias que monopolizan los contratos de papelería e insumos para el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

Para contrarrestar esta práctica, anunció que la próxima semana presentará una propuesta para fortalecer a Talleres Gráficos de México, transformándola en una empresa pública con consejo de administración y observación externa encargada de elaborar el material electoral de manera transparente.

Finalmente, Sheinbaum aclaró que la elección del próximo año está completamente garantizada bajo la conducción de la presidencia interina del INE y la posterior designación que realice el Congreso de la Unión.

Asimismo, adelantó que una reforma electoral integral —orientada a disminuir los costos del sistema político y transparentar el uso de recursos público— podrá discutirse formalmente al concluir el proceso electoral de 2027.

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