Más de 3 mil ciclistas participaron en la Rodada de las Ánimas 2026 en Mérida

Más de 3 mil personas participaron en la Rodada de las Ánimas 2026, que recorrió las calles de Mérida desde el Parque de la Ermita hasta el Cementerio General, en una actividad que combinó el uso de la bicicleta con las tradiciones del Janal Pixán y el Día de Muertos.

La presidenta municipal, Cecilia Patrón Laviada, encabezó el recorrido junto con ciclistas de distintas edades, así como participantes caracterizados de ánimas y catrinas.

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Antes de iniciar la rodada, destacó la importancia de fomentar la movilidad responsable, la convivencia y el uso de los espacios públicos, además de recordar a los ciclistas que han fallecido.

La actividad es organizada desde hace 10 años por el Ayuntamiento de Mérida y el colectivo CicloTurixes. Las actividades comenzaron a las 19 horas en el Parque de la Ermita, donde las familias disfrutaron del espectáculo de Coco, un altar monumental iluminado de 4.5 metros de altura, emprendimientos, módulos de pintura facial y renta de bicicletas para quienes se sumaron al recorrido.

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El recorrido, de aproximadamente tres kilómetros, incluyó seis módulos informativos con guías que explicaron la historia y el significado de la celebración, así como detalles de sitios representativos del Cementerio General.

Entre ellos estuvieron el Mausoleo Chino, la Glorieta de la Casona, el busto de Felipe Carrillo Puerto, el Mausoleo Cámara Zavala, el Mausoleo de la Familia Vega Ibarra y el Mausoleo G. Torre.

En el cementerio también se realizó una plática a cargo del investigador de temas paranormales Jorge Moreno, quien compartió historias relacionadas con el mundo maya para acercar a los asistentes a las raíces culturales de la región.