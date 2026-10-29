Repuntan las infecciones respiratorias en Campeche; prevén más contagios durante el invierno

La Secretaría de Salud (Ssa) del Estado confirmó el repunte de las infecciones respiratorias agudas (IRAS), entre ellas la Covid-19 y la influenza, y advirtió que los contagios continuarán aumentando con el avance de la temporada invernal. Ante este panorama, el titular de la dependencia, Orlando Alvarado Rivadeneyra, llamó a la población a vacunarse y aseguró que existe abasto suficiente de biológicos para proteger a los grupos vulnerables y al resto de la ciudadanía.

De acuerdo con cifras de la Ssa Federal, en Campeche se contabilizan 130 mil 266 casos de IRAS, además de 55 contagios de influenza y 16 de Covid-19. El funcionario señaló que ambos virus circulan durante esta época y que sus síntomas pueden confundirse, por lo que, en determinados casos, es necesario realizar pruebas para identificar cuál de los dos provoca la enfermedad.

Noticia Destacada Trabajo infantil en Campeche puede castigarse con multas de 500 mil pesos y prisión

La Campaña de Vacunación Invernal comenzó el pasado 12 de octubre y contempla la aplicación de cerca de 250 mil dosis en todo el territorio campechano, distribuidas entre las distintas estrategias de inmunización. Alvarado Rivadeneyra invitó a la población a acudir a los puestos de vacunación, especialmente a niñas y niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes e hipertensión, quienes tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

El secretario explicó que no todas las personas con síntomas respiratorios requieren una prueba de Covid-19 o influenza, pues su aplicación depende de los criterios médicos y de los protocolos establecidos. No obstante, recomendó acudir a una unidad de salud cuando existan síntomas persistentes o señales de alarma, particularmente en menores de edad, como fiebre que no cede, rechazo a los alimentos o signos de deshidratación.

Noticia Destacada Con colorido desfile y multitudinaria participación concluyen los festejos de la Campechanidad en Champotón

Como parte de la campaña, este año también se aplica por primera vez la vacuna contra el virus sincitial respiratorio a mujeres embarazadas a partir de la semana 32 de gestación. El objetivo es que los anticuerpos maternos protejan al recién nacido frente a este virus, asociado con infecciones respiratorias graves y neumonía durante los primeros meses de vida.

Alvarado Rivadeneyra insistió en que la circulación simultánea de distintos virus obliga a reforzar las medidas preventivas y a no confiarse ante síntomas que inicialmente parezcan una gripe común. Ante el descenso de las temperaturas, la dependencia prevé que aumenten las consultas por enfermedades respiratorias, por lo que reiteró el llamado a completar los esquemas de vacunación y buscar atención médica oportuna.