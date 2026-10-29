Siguen sin localizar a persona desaparecida en el río de Ribera Gómez, Palizada

Las labores para localizar a una persona reportada como ahogada en la zona de Ribera Gómez, en el municipio de Palizada, continuaron durante la noche y madrugada, sin que los equipos de emergencia lograran encontrar el cuerpo.

Elementos de Protección Civil y Seguridad Pública realizaron recorridos de búsqueda a lo largo del río y mantuvieron los operativos en el área donde ocurrió el incidente. Hasta el último reporte, las autoridades no habían obtenido resultados favorables.

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Ante la continuidad de las labores, las autoridades solicitaron a la población mantenerse alejada del lugar para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y evitar interferencias en las tareas de rastreo.

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La búsqueda permanece activa y se espera que las corporaciones informen sobre los avances conforme se obtengan nuevos resultados.

Hasta el momento, no se han proporcionado más detalles sobre la identidad de la persona ni las circunstancias en que ocurrió el presunto ahogamiento.