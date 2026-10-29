Detienen a presunto ladrón dentro de una farmacia en Hopelchén; intentaba llevarse la caja registradora

La policía municipal atrapó a un ladrón “con las manos en la masa” en el interior de una farmacia Bazar en el centro de Hopelchén cuando se disponía a sustraer la caja registradora, y la detención del sujeto se debió gracias al oportuno reporte ciudadano al 911, y la movilización policiaca se hizo de inmediato.

La farmacia está ubicada en la calle 22 entre 19 y 21 del centro de la ciudad a escasos metros de la cancha de usos múltiples que está a espaldas del palacio municipal y del parque principal.

De acuerdo a datos recabados, los hechos ocurrieron en la madrugada de este jueves cuando personas que pasaban por el sitio se dieron cuenta que la puerta de madera de la farmacia estaba semi rota en su parte inferior izquierdo y no tenía candados, y escucharon algunos ruidos en el interior del negocio.

Noticia Destacada Joven resbala en zona encharcada de la avenida López Portillo en Campeche; termina hospitalizada

Los ciudadanos reportaron de inmediato al 911 y al lugar llegaron dos patrullas cuyos policías municipales lograron ingresar a la farmacia realizando los protocoles necesarios y detuvieron al sujeto quién ya tenía en el suelo la caja registradora, y estaba buscando otros objetos de valor.

El ladrón quién al parecer con un tubo de metal rompió los candados de acceso a la farmacia y también rompió la puerta de madera del frente del negocio, ya había ingresado con anterioridad a una taquería que están mero en frente del parque principal y recién inaugurada apenas el sábado pasado, y de ahí sustrajo la morralla.

Trascendió que el sujeto en cuestión es originario de la capital del Estado, y tras su detención ya fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad de Hopelchén.

Noticia Destacada Intentan extorsionar a tres jóvenes en el Centro de Campeche; llamadas tenían lada de Cancún

El acceso a la farmacia fue acordonado por la policía municipal, y esta mañana de jueves, desde muy temprano acudieron al sitio agentes ministeriales de la FGE quiénes hicieron el trabajo correspondiente.

Por otro lado, se destaca que justo en donde está la farmacia hay unos ocho negocios y solo hay una vivienda, y por eso no hay mucha actividad comercial ya en la madrugada y el tráfico vehicular es escaso en esa calle en las noches y madrugadas, y afortunadamente pasaron dos personas quiénes alertaron a la policía municipal.