Sheinbaum Pardo niega que AMLO haya impuesto a Guadalupe Taddei en el INE y pide investigar posibles irregularidades

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, rechazó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador haya impuesto a Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, sostuvo que las posibles irregularidades durante su gestión deben investigarse y que las responsabilidades se determinen con base en los resultados de las auditorías.

Durante la conferencia mañanera de este jueves 29 de octubre, desde Palacio Nacional, la mandataria señaló que no habrá protección para ningún funcionario si se comprueba que incurrió en actos indebidos.

Subrayó que corresponde a las instancias fiscalizadoras revisar los hechos y establecer las responsabilidades que procedan.

Sheinbaum niega que AMLO haya designado a Guadalupe Taddei

Al ser cuestionada sobre la llegada de Taddei a la presidencia del INE y las facultades que le permitían nombrar directamente a funcionarios del organismo, Sheinbaum afirmó que su designación se realizó mediante el procedimiento establecido en la Cámara de Diputados.

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La presidenta recordó que el 31 de marzo de 2023 Taddei fue seleccionada por insaculación, después de que las fuerzas políticas no lograron reunir la mayoría calificada necesaria para elegir a una persona por votación.

También rechazó que la entonces consejera presidenta perteneciera a Morena y señaló que su trayectoria dentro de las instituciones electorales se remonta a años anteriores.

Pide auditoría profunda por posibles irregularidades en el INE

Sheinbaum afirmó que las presuntas anomalías relacionadas con la gestión de Taddei deben someterse a una revisión exhaustiva. Indicó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá determinar si existieron irregularidades y, en su caso, establecer las responsabilidades correspondientes dentro de sus atribuciones.

La mandataria insistió en que no se debe encubrir ningún acto de corrupción, pero tampoco anticipar culpabilidades antes de que concluyan las investigaciones.

En ese contexto, sostuvo que la revisión debe ir más allá de una sola funcionaria y abarcar los mecanismos de contratación de materiales electorales utilizados por el INE y los organismos electorales estatales.

Sheinbaum denuncia presunta concentración de contratos electorales

Otro de los puntos centrales de su declaración fue la contratación de empresas proveedoras de papelería y otros insumos electorales. La presidenta señaló que, de acuerdo con los señalamientos que pidió investigar, un grupo reducido de compañías habría concentrado contratos durante años, incluso mediante esquemas de intermediación y subcontratación.

Por ello, anunció que el Gobierno federal presentará la próxima semana una propuesta para fortalecer Talleres Gráficos de México mediante una estructura empresarial con consejo de administración y mecanismos de observación externa.

El objetivo, explicó, sería que una mayor parte del material electoral se produzca bajo condiciones transparentes, mientras que otros artículos, como chalecos, mamparas y materiales para las casillas, puedan adquirirse mediante procesos abiertos a una mayor cantidad de proveedores.

Sheinbaum asegura que el proceso electoral de 2027 está garantizado

La presidenta afirmó que la prioridad es asegurar que las elecciones de 2027 se organicen con normalidad y que la producción y adquisición de materiales electorales se realicen mediante licitaciones transparentes.

También recordó que el INE es un organismo autónomo y que el Gobierno federal no debe decidir quién ocupará su presidencia. La designación de la persona que sustituya a Taddei corresponde a los procedimientos institucionales y al Poder Legislativo, conforme a las reglas aplicables.

Sobre una eventual reforma electoral, Sheinbaum señaló que podría retomarse después de los comicios de 2027. Entre los objetivos que mencionó están transparentar las contrataciones y reducir los costos electorales y el financiamiento de los partidos políticos.

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