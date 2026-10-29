Investigan muerte de un niño de 9 años en Villas del Mar 3 en Cancún

Un menor de 9 años fue encontrado sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en el fraccionamiento Villas del Mar 3, en la Supermanzana 248, hecho que movilizó a corporaciones policiacas y cuerpos de emergencia.

El hallazgo ocurrió en un domicilio situado sobre la calle Petunia, en el cruce con Girasoles, donde se solicitó la presencia de las autoridades luego de que se reportara la localización del niño, quien se encontraba en una de las habitaciones de la casa, con un objeto alrededor del cuello.

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Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar, junto con personal del Grupo Especializado en Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig), cuyos integrantes participaron en las diligencias iniciales.

Minutos después arribaron paramédicos para valorar al menor; sin embargo, al revisarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La noticia generó movilización en los alrededores del domicilio, mientras los agentes preventivos procedieron a acordonar el área para preservar el lugar y permitir que las autoridades ministeriales realizaran las investigaciones.

Posteriormente, se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que policías de investigación y peritos criminalistas acudieron al inmueble para llevar a cabo las diligencias de ley y recabar los indicios que pudieran contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.

Una vez concluidos los trabajos periciales en la vivienda, el cuerpo del menor fue levantado y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

Este procedimiento permitirá establecer las causas del fallecimiento y aportar información relevante para la investigación ministerial.

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Hasta el cierre de esta edición, no se había dado a conocer oficialmente las circunstancias en las que el niño fue encontrado ni las causas de su muerte. Las autoridades deberán esclarecer lo sucedido a partir de los resultados periciales y de las entrevistas que se realicen como parte de las diligencias.

El caso quedó en manos de la Fiscalía General del Estado, que deberá determinar qué ocurrió al interior del domicilio y establecer si existen elementos que ameriten otras líneas de investigación.