Hallan a hombre sin vida en residencial de la avenida Huayacán; desaparecen sus pertenencias y camioneta

Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este sábado al interior de una vivienda ubicada en el residencial Arboladas, en la Supermanzana 330, sobre la avenida Huayacán. Las circunstancias en las que fue localizado han llevado a las autoridades a iniciar una investigación bajo la línea de un posible homicidio relacionado con un robo.

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El hallazgo fue reportado alrededor de las 09:28 horas a través del número de emergencias 911, luego de que se informara sobre una persona inconsciente dentro de un domicilio situado en la manzana 1, casa número 1 de la calle Enebro.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal se trasladaron al lugar para verificar la situación. A su llegada se entrevistaron con una mujer identificada como Verónica Cortés, quien manifestó ser hermana de la víctima.

De acuerdo con su declaración, durante varios días intentó comunicarse con su familiar sin obtener respuesta. Explicó que las llamadas realizadas a su teléfono celular eran enviadas directamente al buzón de voz, situación que comenzó a preocuparla debido a que no era habitual que permaneciera incomunicado por tanto tiempo.

Ante la falta de contacto, decidió acudir personalmente a la vivienda para conocer su estado. Al ingresar al inmueble encontró a su hermano sin signos vitales, por lo que solicitó apoyo de las autoridades.

La mujer también informó que la camioneta propiedad de la víctima no se encontraba estacionada en el domicilio y que observó la ausencia de diversos objetos de valor que normalmente permanecían en la casa. Estos indicios fortalecieron la hipótesis inicial de que el hombre pudo haber sido víctima de un hecho delictivo.

Información preliminar señala que el cuerpo presentaba huellas de violencia, situación que motivó la intervención de personal especializado para el inicio de las investigaciones correspondientes. Debido a ello, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer cómo ocurrieron los hechos, establecer la causa de muerte e identificar a quien o quienes pudieran estar relacionados con el caso.

La zona fue acordonada para preservar posibles evidencias. Posteriormente, agentes de la Unidad de Homicidios y peritos criminalistas realizaron el procesamiento de la escena, efectuando la búsqueda y recolección de indicios que permitan reconstruir los acontecimientos ocurridos dentro de la vivienda.

Durante varias horas se llevaron a cabo diligencias periciales en el inmueble, mientras policías de investigación recababan información y testimonios que pudieran aportar elementos para el esclarecimiento del caso.

Una vez concluidos los trabajos en el lugar, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, Semefo, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar de manera precisa la causa del fallecimiento.