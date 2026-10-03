Localizan a joven sin vida y en avanzado estado de descomposición en Playa del Carmen

La preocupación de vecinos terminó confirmándose la tarde de este sábado, luego de que un joven fuera localizada sin vida y en avanzado estado de descomposición en un domicilio en Playa de Carmen.

De acuerdo a datos preliminares de las autoridades municipales, el hallazgo ocurrió en el cruce de la calle Abocetas con avenida de los Ganzos Pescadores en Playa del Carmen.

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De acuerdo con vecinos, relataron que llevaban varios días sin ver al hombre que habitaba el inmueble, ante esta situación comenzó a generar sospechas.

Incluso, dijeron que en días pasados observaron en el cielo que algunos zopilotes rondaban la vivienda, lo que incrementó la inquietud entre quienes viven en los alrededores.

Al sentir los hedores a muerte, optaron por reportarlo a las autoridades municipales a través del 911 informando lo que presentían.

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Minutos después en la escena se presentaron los cuerpos de emergencia, agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), paramédicos a bordo de ambulancias y Bomberos para atender la emergencia.

Finalmente, el hallazgo fue corroborado por las autoridades, quienes al acudir al sitio confirmaron la presencia del cuerpo en estado de descomposición, hasta el momento su identidad.

Por el avanzado estado de putrefacción, hasta el momento no se ha establecido públicamente la causa del fallecimiento, por lo que serán los peritos forenses quienes determinarán las causas.