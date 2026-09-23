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Quintana Roo / Sucesos

Hallan a un hombre sin vida entre la maleza en Playa del Carmen

El cuerpo fue localizado cerca de la plaza Velamar, en el fraccionamiento Villamar II; hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Por Gustavo Escalante

23 de sept de 2026

1 min

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El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley
El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley / Especial

Un hombre fue localizado sin vida entre la vegetación de una zona de selva cercana a la plaza Velamar, en Playa del Carmen. Hasta el momento se desconoce su identidad y las causas de su muerte.

De acuerdo con datos preliminares, el hallazgo ocurrió en un área ubicada sobre la avenida 115, en el fraccionamiento Villamar II, donde acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Bomberos, personal de la Secretaría de Protección Civil del Ayuntamiento y elementos del Ejército Mexicano.

Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo

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Debido a que el cuerpo se encontraba entre maleza alta y de difícil acceso, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las labores necesarias para ingresar a la zona y apoyar en su rescate.

Al sitio también acudieron agentes de la Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y peritos, quienes realizaron el procesamiento de la escena y recabaron indicios que serán integrados a las investigaciones para determinar lo ocurrido.

Hasta ahora no se ha informado si la muerte estuvo relacionada con algún hecho delictivo

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De acuerdo con versiones extraoficiales, existe la posibilidad de que el hombre hubiera sido privado de la vida en otro lugar y posteriormente abandonado entre la maleza, junto a un árbol. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado esta versión ni han informado si el cuerpo presentaba signos de violencia o tortura.

Una vez concluidas las diligencias, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte y avanzar en la identificación de la víctima.

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