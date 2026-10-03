Día de Muertos 2026 en Madrid: así es el espectacular altar de Casa de México dedicado a Agustín Lara

La tradición mexicana del Día de Muertos vuelve a ocupar un espacio destacado en Madrid con la novena edición del altar instalado por la Fundación Casa de México en España.

La exposición de este año lleva por nombre “¡Viva la vida!” y tiene como figura central al compositor mexicano Agustín Lara, cuya obra mantiene un vínculo especial con España y, particularmente, con Madrid.

El diseño corresponde a la artista mexicana Beatriz Redo, quien tomó como referencia los paisajes montañosos y los cementerios de Michoacán para crear una escenografía que recrea el ambiente de una noche de Día de Muertos.

La instalación incorpora también a la mariposa monarca, uno de los símbolos naturales más representativos de Michoacán.

Su llegada a los bosques mexicanos durante la temporada de finales de octubre y principios de noviembre coincide con las fechas de esta celebración.

En algunas comunidades purépechas y mazahuas existe la tradición de relacionar la presencia de las mariposas con el regreso simbólico de las almas de quienes han fallecido.

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Un recorrido acompañado por las canciones de Agustín Lara

Una de las principales novedades de la edición 2026 es que los visitantes podrán recorrer el altar mientras escuchan composiciones de Agustín Lara.

El llamado “Flaco de Oro”, quien vivió entre 1897 y 1970, dejó canciones que forman parte del patrimonio musical mexicano, entre ellas Granada, Solamente una vez, María Bonita y Madrid.

La figura del compositor aparece en la parte superior del altar mediante una calavera de cartonería colocada junto a un piano. La pieza fue elaborada por los artesanos Raimundo Amezcua y Marta Linares.

Con la incorporación de música durante todo el recorrido, Casa de México busca combinar elementos visuales, artesanales y sonoros para presentar al público una aproximación distinta a la celebración mexicana.

🔴 Casa de México Madrid opens 2026 Day of Dead altar honouring Agustín Lara



Casa de México in Madrid unveiled its ninth annual Day of the Dead altar, titled 'Viva la vida!', designed by artist Beatriz Redo and honouring Mexican composer Agustín Lara (1897–1970). The… pic.twitter.com/TjerAL2HyZ — NewsTongue (@NewsTongueX) October 2, 2026

Papel picado, arte popular y un altar para recordar a las mascotas

El montaje reúne diversos elementos tradicionales de las ofrendas mexicanas, entre ellos el papel picado, cuya elaboración artesanal requiere herramientas como martillo y cincel.

Dentro de la tradición del Día de Muertos, este elemento tiene un significado simbólico. El movimiento del papel provocado por el aire representa, de acuerdo con la explicación de Casa de México, la llegada de las almas al altar.

La exposición también incluye piezas de arte popular y otros espacios dedicados a la memoria de los seres queridos.

Entre las novedades de este año destaca un altar dedicado a las mascotas, pensado para recordar a los animales que forman parte de la vida cotidiana de muchas familias.

Además, los visitantes podrán escribir mensajes destinados a personas fallecidas. Estos textos serán retirados posteriormente de la exposición y se contempla su quema durante una ceremonia.

¡Ya puedes visitar nuestro Altar de Muertos!



Este año, el altar ha sido diseñado por Beatriz Redo y está inspirado en las montañas de Michoacán, que lucen sus cementerios durante la noche del Día de Muertos, y dedicado al cantante y compositor mexicano Agustín Lara. pic.twitter.com/tjjUqijj9q — Fundación Casa de México en España (@casademexicoesp) October 2, 2026

Madrid suma otros altares durante la celebración

La celebración no estará concentrada únicamente en la sede de Casa de México, ubicada en la calle Alberto Aguilera.

A partir del 23 de octubre y hasta el 2 de noviembre se podrán visitar otros tres altares instalados en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid.

Los espacios serán CentroCentro, con un diseño de Guillermo González; La Montaña de los Gatos, ubicada en el parque de El Retiro y creada por Fer Ferez; y El Invernadero de Arganzuela, cuyo montaje estará a cargo del estudio Señoritos Creativos.

Además, el centro cultural Faro Santander contará con otro altar elaborado por la escenógrafa Cristina Faesler en colaboración con Casa de México.

¿Cuándo se puede visitar el altar de Día de Muertos?

La instalación “¡Viva la vida!” estará abierta del 2 de octubre al 8 de noviembre de 2026. El acceso es gratuito y permanecerá disponible durante todos los días de la semana, incluidos el 12 de octubre y el 2 de noviembre.

Los horarios generales son:

Lunes: de 10:00 a 18:45 horas.

de 10:00 a 18:45 horas. Martes a viernes: de 10:00 a 13:45 horas.

de 10:00 a 13:45 horas. Sábados y domingos: de 10:00 a 12:30 horas.

También habrá visitas guiadas que recorren las tres plantas del edificio. Estas se realizarán de martes a viernes de 14:00 a 20:30 horas, los sábados de 13:00 a 20:30 y los domingos de 13:00 a 18:30 horas.

La propuesta forma parte de la difusión internacional de una de las celebraciones mexicanas más reconocidas.

El Día de Muertos fue inscrito por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2008, reconocimiento que destaca su importancia como expresión cultural y como espacio para preservar la memoria de los seres queridos.

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