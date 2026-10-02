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Rescatan a cinco pescadores tras hundirse su embarcación a 60 millas de Progreso

Cinco pescadores fueron rescatados por la Marina luego de que el “Mar de Abril” se hundiera a unas 60 millas náuticas de Progreso.

Por Gerardo Keb

2 de oct de 2026

2 min

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Naufragio frente a Progreso moviliza a la Marina; rescatan con vida a cinco pescadores
Naufragio frente a Progreso moviliza a la Marina; rescatan con vida a cinco pescadores / Especial

Cinco pescadores fueron rescatados con vida la madrugada de ayer por elementos de la Secretaría de Marina, luego de que la embarcación en la que realizaban labores de pesca se hundiera en el océano, a varias millas de la costa de Progreso.

De acuerdo con la información recabada, los pescadores viajaban a bordo de la embarcación Mar de Abril, la cual habría zarpado aproximadamente hace tres días desde el puerto de abrigo de La Caleta, en Progreso.

Durante la madrugada de ayer se activó un operativo de búsqueda y rescate, después de que los pescadores lograran proporcionar su posición antes de que la embarcación en la que se encontraban terminara de hundirse. Esta información permitió a las autoridades establecer el punto de localización y desplegar una unidad naval para auxiliarlos.

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Personal de la Secretaría de Marina se trasladó a bordo de una embarcación tipo Defender hacia el área señalada, ubicada aproximadamente a 60 millas náuticas de la costa, con el objetivo de localizar a los tripulantes.

Tras varias horas de búsqueda, los cinco pescadores fueron ubicados con vida y auxiliados por elementos navales, quienes los pusieron a salvo a bordo de la embarcación de rescate.

Hasta el cierre de esta edición, los ribereños se encontraban a bordo de la unidad de la Secretaría de Marina y eran trasladados de regreso hacia Progreso.

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Se prevé que, una vez arriben a las instalaciones de la Novena Zona Naval, sean sometidos a una valoración médica para determinar sus condiciones de salud después de permanecer tantas horas en altamar.

Trabajo

Elementos de la Marina han demostrado un amplio compromiso con la seguridad de las personas que se encuentran realizando sus labores en el océano.

Además, la corporación ha llevado a cabo con éxito el rescate de embarcaciones averiadas, pescadores enfermos o lesionados, así como otras funciones de búsqueda.

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