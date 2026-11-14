Taxistas de Chetumal podrían trabajar con Uber mediante reforma a la Ley de Movilidad

El uso de la plataforma digital Uber como alternativa para captar pasajeros también podría estar al alcance de los taxistas de la capital, afirmó el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, Rafael Hernández Kotasek.

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El funcionario explicó que, para hacerlo, los trabajadores del volante deberán contar con una concesión vigente, requisito necesario para incorporarse a esta modalidad.

Señaló que, en coordinación con la dirigencia del Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler, ya se analiza una reforma a la Ley de Movilidad que sería enviada al Congreso del Estado.

Indicó que la intención es establecer con mayor claridad las condiciones para la operación de las plataformas digitales y brindar certeza jurídica tanto a los operadores como a los usuarios.

Aclaró que esta disposición no significa impedir que Uber continúe operando bajo el esquema de servicio privado que actualmente ofrece, toda vez que los operadores de la plataforma podrán hacerlo si cumplen con los requisitos establecidos por el Instituto de Movilidad.

Uber obtuvo un amparo contra la Ley de Movilidad del Estado, mediante la cual se pretendía obligar a los operadores de la plataforma a tramitar una concesión de transporte público, similar a la que requieren los taxis tradicionales.

La propuesta busca establecer condiciones claras para la operación de las plataformas digitales.

Sin embargo, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito determinó que el transporte de pasajeros por aplicación es un servicio de carácter privado y no público, por lo que sus conductores pueden operar en el estado sin necesidad de obtener una concesión gubernamental para prestar el servicio de transporte de pasajeros.

Hernández Kotasek explicó que, con la reforma a la Ley de Movilidad, se busca que los taxistas que ya cuentan con una concesión tengan la posibilidad de adherirse voluntariamente a Uber.

La idea es aprovechar la tecnología de la plataforma para ampliar sus opciones de trabajo, llegar a más usuarios y ofrecer sus servicios a través de herramientas digitales, abundó.

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Asimismo, la modificación permitiría establecer reglas claras para ambas modalidades de servicio, evitar la prestación irregular del transporte público y generar condiciones que permitan al gremio taxista incorporarse a nuevas alternativas de movilidad.

“Buscamos abrir una oportunidad para que los concesionarios del transporte público tradicional también puedan aprovechar las plataformas digitales, sin modificar el esquema bajo el cual actualmente opera el servicio privado”, manifestó.

El director del Imoveqroo puntualizó que la propuesta de reforma deberá presentarse antes de que concluya el actual periodo de sesiones de la XVIII Legislatura del Congreso del Estado.

JGH