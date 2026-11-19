La madre de la víctima del homicidio por el que el dirigente estatal de la CTM, José Isidro “N”, enfrenta un proceso penal, clamó justicia a unos días de cumplirse un año de su detención. Asimismo, señaló que se han registrado retrasos en el desahogo de una audiencia debido a supuestos problemas de salud del acusado.

Luego de darse a conocer la sentencia de 16 años, 10 meses y 15 días de prisión que recibió el líder sindical por el delito federal de trata de personas, Luz María del Carmen Peón Cardín, madre de Luis Fernando N, manifestó que espera que la causa penal por homicidio concluya con una resolución conforme a derecho.

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“Espero que sí, que en algún momento se llegue a una sentencia, pero todavía falta un poco de tiempo para llegar a esa parte del proceso. Desconozco con exactitud lo que falta: presentar las pruebas, la etapa de juicio y después sigue la sentencia”, expresó.

Explicó que el procedimiento se encuentra en la etapa intermedia y que se ha aplazado una audiencia programada para el pasado 30 de septiembre, la cual fue reprogramada para el próximo 3 de diciembre, debido a que la defensa del imputado informó que este se encontraba hospitalizado.

Ante esta situación, manifestó que espera que el caso no sufra más demoras, cuando está por cumplirse un año de la captura de José Isidro “N”, quien fue detenido el 21 de noviembre del 2025, en cumplimiento de una orden de aprehensión por homicidio.

Según pruebas presentadas por la FGE, el dirigente acusó al joven de robar dinero y joyas / Especial

“Estamos todavía pendientes de la audiencia intermedia, que debió llevarse a cabo el pasado 30 de septiembre, pero la difirieron debido a que el señor estaba en el hospital, supuestamente, y pusieron nueva fecha para principios de diciembre, el 3 de diciembre”, explicó.

De esta manera, reiteró su deseo de que la diligencia pueda realizarse en la fecha establecida y que no continúen aplazándose las actuaciones judiciales, a fin de avanzar en el procedimiento penal.

Carmen Peón mencionó que su lucha continúa, siempre dentro del marco legal, aunque reconoció que deben cumplirse determinados procedimientos y agotarse todas las etapas correspondientes.

Reconoció que por el asesinato de su hijo solamente hay una persona imputada, pero expresó su esperanza de que en algún momento también se pueda proceder legalmente contra otros posibles involucrados en la comisión del delito.

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El homicidio del joven Luis Fernando N. fue descubierto el 17 de julio del 2018, luego de que fuera reportado como desaparecido. A más de ocho años de los hechos, su madre mantiene su exigencia de justicia.

De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), José Isidro “N” presuntamente ordenó el asesinato del joven, quien trabajaba en las oficinas sindicales, al responsabilizarlo de un supuesto robo de dinero, joyas y relojes de alta gama de su propiedad.

José Isidro “N” fue detenido el 21 de noviembre del año pasado, cuando elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaron una orden de aprehensión por homicidio. La captura ocurrió cuando se disponía a ingresar a una audiencia en los juzgados federales, como parte de otro proceso que enfrentaba por la explotación sexual de mujeres extranjeras en establecimientos nocturnos de la zona hotelera.

Precisamente por esta causa federal, el fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, dio a conocer el martes pasado la sentencia de 16 años, 10 meses y 15 días de prisión impuesta al dirigente sindical, quien todavía enfrenta el proceso penal por el homicidio.