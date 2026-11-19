Autoridades federales y estatales detuvieron en Guerrero a Vicente “N”, ex presidente municipal de Tetipac, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada contra trabajadores de una empresa refresquera.

El Gabinete de Seguridad federal informó este jueves 19 de noviembre que en la operación participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Vinculan a exalcalde con Familia Michoacana

De acuerdo con el mensaje difundido por el Gabinete de Seguridad, Vicente “N” es señalado por las autoridades por un presunto vínculo con el grupo delictivo Familia Michoacana.

Las autoridades también lo relacionan con el supuesto control de la comercialización de productos en el municipio de Tetipac, aunque el comunicado no detalló el periodo ni los mecanismos mediante los cuales habría operado.

La acusación forma parte de una investigación por extorsión agravada y, hasta ahora, no implica una sentencia en su contra.

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Operativo forma parte de estrategia contra la extorsión

El Gabinete de Seguridad señaló que la captura se realizó dentro de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, mediante la cual autoridades federales y estatales mantienen operativos para atender denuncias relacionadas con este delito.

El gobierno federal indicó que estas acciones buscan proteger las actividades económicas y el patrimonio de familias y empresas afectadas por esquemas de cobro ilegal.

En Guerrero, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @FGEGuerrero y @SSPGro, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Vicente “N”, por el delito de extorsión agravada contra trabajadores de una empresa refresquera. El detenido, quien se desempeñó como presidente municipal de Tetipac, está vinculado con el grupo delictivo “Familia Michoacana” y se le relaciona con el control de la comercialización de productos en dicho municipio. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el Gabinete de Seguridad mantiene acciones coordinadas para combatir este delito y proteger las actividades económicas y el patrimonio de las familias. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 19, 2026

La detención de Vicente “N” se suma a las operaciones que las autoridades han realizado durante noviembre en Guerrero contra personas señaladas por diferentes delitos.

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