Una movilización de cuerpos de emergencia se registró en una gasolinera de la colonia Miami, en Ciudad del Carmen, luego de que empleados reportaran haber escuchado un fuerte estruendo al interior de las oficinas del establecimiento, situación que generó alarma entre el personal, cuyos integrantes salieron apresuradamente del inmueble ante el temor de que se tratara de una explosión.

Los hechos ocurrieron en la estación de servicio G500, ubicada sobre la avenida 55 por calle 56, donde, de acuerdo con los primeros reportes, el personal escuchó un fuerte ruido proveniente del área de oficinas y, ante la incertidumbre sobre lo sucedido, decidió salir del lugar para ponerse a salvo. La situación generó preocupación y motivó el reporte a los cuerpos de emergencia.

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Minutos después arribaron elementos de Bomberos Tácticos, quienes ingresaron para verificar las condiciones del establecimiento y descartar algún riesgo de incendio, fuga de combustible o una posible explosión. Durante la inspección, los rescatistas determinaron que el estruendo había sido ocasionado por una batería que sufrió daños, descartando que existiera una emergencia mayor.

Tras confirmar que la situación se encontraba bajo control y que no había peligro para los trabajadores ni para las instalaciones, los bomberos determinaron que no era necesaria la intervención de Protección Civil ni de otras corporaciones de emergencia.

Finalmente, los elementos realizaron la toma de datos correspondiente y se retiraron del establecimiento, mientras las actividades pudieron continuar con normalidad. El incidente quedó únicamente en un susto para los empleados, sin que se reportaran personas lesionadas ni mayores afectaciones.