Elementos de la Policía Municipal de Motul recuperaron una bicicleta que le robaron a un niño de siete años de edad y detuvieron a un hombre que manejaba la unidad en la colonia Felipe Carrillo Puerto.

La intervención de los oficiales ocurrió en el cruce de las calles 5 y 26-B, cuando realizaban recorridos de vigilancia en la unidad PMM-04 y detectaron a un individuo de cabello largo, playera roja y pantalón corto azul. Conducía una bicicleta gris cuyas características coincidían con las de un vehículo reportado como robado.

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Al hacer una revisión y verificar los datos de la unidad, los agentes confirmaron que era el vehículo sustraído el pasado viernes 14 de noviembre en la calle 14, entre 23 y 25, de la colonia San Juan.

Los uniformados detuvieron al sujeto, identificado como Rubén A. F., a quien trasladaron a los separos de la cárcel municipal, donde se efectuarían las diligencias legales para el deslinde de responsabilidades en lo referente al hurto.