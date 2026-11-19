Las cosas siguen muy intensas dentro de las playas de Exatlón México, donde los atletas están luchando por llegar a las semanas finales de la décima temporada del reality deportivo. Por ese motivo, esta noche se van a enfrentar por ganar la Villa 360.

El equipo Rojo ha logrado imponer condiciones en las últimas competencias, ya que lograron mantener la Villa 360 de Exatlón México, el pasado lunes 16 de noviembre.

Sin embargo, también han logrado victorias en la Batalla Colosal y en la medalla femenil de la semana, por lo que ahora buscan seguir con su buena racha.

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Para los atletas del equipo Azul, es fundamental poder ganar la Villa 360 de Exatlón México, ya que tras la mala racha que viven, necesitan tener mejores condiciones de descanso, esto para poder enfrentar las competencias que vienen.

Recordemos que, ellos ya perdieron la primera Batalla por la Supervivencia, por lo que ahora necesitan ganar la siguiente y evitar que otro de sus integrantes tenga que ir a defender su lugar en el reality.

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Sin embargo, en estos momentos los favoritos para ganar son los Rojos, ya que han logrado encontrar un equilibrio y tienen claro que su objetivo es mantener las condiciones de descanso y comodidades.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México?

Todas las emociones del reality deportivo, las podrá seguir por medio de la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, la cita para los fans es en punto de las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

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