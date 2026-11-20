Una ficha atribuida al Registro Nacional de Detenciones (RND) que comenzó a circular la noche del jueves 19 de noviembre señala la presunta captura de la exalcaldesa de Playa del Carmen, Roxana Lili Campos Miranda, en la capital del país.

Hasta la mañana de este viernes, ninguna autoridad ha confirmado de manera oficial el aseguramiento ni ha dado a conocer los motivos o posibles imputaciones en su contra.

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De acuerdo con el documento difundido de manera extraoficial, la supuesta intervención habría ocurrido alrededor de las 19:00 horas. El reporte ha cobrado relevancia pública debido a que Campos Miranda se desempeña desde septiembre de 2026 como titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo, adscrita a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Hasta ahora, no existen elementos oficiales que permitan confirmar la autenticidad del registro o determinar si el presunto aseguramiento guarda relación con sus funciones actuales en la fiscalía capitalina, con algún procedimiento previo o con una investigación distinta.

Campos Miranda estuvo al frente del Ayuntamiento de Playa del Carmen —entonces denominado Solidaridad— durante el trienio 2021-2024.

A lo largo de su gestión surgieron diversos señalamientos por supuestas anomalías en el ejercicio del gasto público y observaciones derivadas de auditorías a las cuentas municipales.

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Dentro de ese historial figuran indagatorias iniciadas por el Órgano Interno de Control respecto a ejercicios fiscales de su administración, además de citatorios girados a ella y a otros excolaboradores para rendir cuentas ante instancias municipales.

Pese a estos antecedentes, no hay indicios oficiales que vinculen dichas revisiones con el reporte difundido este jueves.

En el proceso electoral de 2024, la exalcaldesa intentó reelegirse en el cargo, pero fue superada en las urnas por Estefanía Mercado, actual presidenta municipal.

Su paso a la Fiscalía de la Ciudad de México

Tras concluir su periodo gubernamental en Quintana Roo, Campos Miranda se incorporó al servicio público en la Ciudad de México. En septiembre de 2026 fue nombrada responsable de la Fiscalía de Investigación del Delito de Narcomenudeo de la FGJCDMX, cargo que la mantuvo vigente en el ámbito institucional al frente de un área especializada en el combate a este ilícito.