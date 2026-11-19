Durante este jueves 19 de noviembre tuvo lugar el Duelo de Salvación en ‘La Granja VIP’, en una noche llena de tensión y estrategia uno de los participantes logró salir de la tabla de nominados; sorprendiendo al público y participantes por tener una semana más dentro de la competencia.

La jornada estuvo marcada por momentos decisivos antes y durante la competencia. Previo al arranque del reto, Kevyn "Bicolor" Contreras quedó "enterrado" tras la dinámica de bloqueo de la semana, lo que le impidió participar en el juego y lo dejó sin oportunidad de pelear por su salvación.

Con esto; fue Ivonne Montero quién se coronó como la ganadora del duelo de salvación correspondiente a la semana 11, resultado que le permitió salir de inmediato de la tabla de nominados. Con este triunfo, la placa de nominados se reconfigura de cara a la próxima gala de eliminación.

Los participantes que se quedan en la cuerda floja son: Mono Osuna, Niurka Marcos y el propio Kevyn "Bicolor" Contreras, quienes ahora dependen por completo del respaldo del público para continuar en el programa.

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