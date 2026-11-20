A través de una publicación realizada en su perfil oficial de X, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su llegada a la capital del país, tras participar en la cumbre de la APEC 2026 que se realizó en la ciudad de Shenzhen al sur de China.

"Llegamos a la Ciudad de México en el vuelo CZ8031 desde Shenzhen, China. Agradecemos a toda la tripulación por su apoyo", escribió la mandataria en sus redes sociales en una publicación con una fotografía en la que aparece acompañada de los miembros de la aeronave.

La jefa del Ejecutivo federal estuvo en el país asiático cuatro días con miembros de su gabinete, en los que se reunió con diferentes líderes mundiales, además de participar en los foros de APEC CEO Summit 2026 con empresarios.

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Durante la cumbre, Sheinbaum Pardo sostuvo encuentros bilaterales con algunos presidentes como Donald Trump de Estados Unidos; y Tô Lâm, de la República Socialista de Vietnam; así como con los Primer Ministro de Canadá, Australia y Singapur. También conversó con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva.

Como lo hizo desde México hacia China, la Presidenta regresó también en un vuelo comercial que aterrizó cerca de la medianoche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Alrededor de las 10:00 horas de este viernes 20 de noviembre encabezará el desfile para conmemorar la Revolución Mexicana.