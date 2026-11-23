Una joven de 16 años y un hombre de 24 resultaron lesionados la madrugada de este lunes tras ser atropellados por una motocicleta sobre el acotamiento de la carretera federal Chetumal Escárcega, a la altura del poblado Juan Sarabia, en el municipio de Othón P. Blanco, de acuerdo con los primeros reportes del percance.

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​El hecho se registró en las inmediaciones del entronque que conecta la entrada a la comunidad con la vía federal. Según la información preliminar, uno de los lesionados fue localizado tendido sobre la carretera, a unos 200 metros aproximadamente de la entrada al poblado, mientras que la otra persona se encontraba a unos cuatro metros del camino, dentro de la maleza.

​De acuerdo con los datos recabados en el sitio, los afectados, una mujer de 16 años y un hombre de 24 años, viajaban a bordo de una motocicleta en dirección al poblado de Ucum. La unidad se habría apagado, por lo que ambos se detuvieron sobre el acotamiento. Fue en ese momento cuando una segunda motocicleta, tipo motocross, marca Honda, color negro y sin placas de circulación, los habría impactado.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron de urgencia a la adolescente al Hospital General de Chetumal. / Fernando Baeza

​El conductor de ese vehículo, un hombre de 27 años, manifestó que provenía de la comunidad de Huay Pix y se dirigía a Ucum. Según su versión, en ese tramo una ambulancia que circulaba en sentido contrario, de Ucum hacia la ciudad, realizó una maniobra de rebase, por lo que él se orilló hacia su costado derecho. Refirió que no alcanzó a distinguir luz alguna en ese punto y que, en ese instante, sintió que chocó con algo, sin poder precisar de qué se trataba. Añadió que continuó su trayecto, perdió el control de la motocicleta y cayó, tras lo cual se incorporó unos metros más adelante.

​Tras el reporte, arribaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención a la adolescente y la trasladaron a bordo de una unidad de emergencia al Hospital General de Chetumal. Por su parte, elementos del Grupo Rino valoraron médicamente al hombre lesionado.

​Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del accidente y serán los encargados de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse.

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​Durante la madrugada, la visibilidad en varios tramos de la carretera federal Chetumal Escárcega suele ser limitada, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones, utilizar luces y mantener los vehículos detenidos fuera del arroyo de circulación y debidamente señalizados.

​El conductor de la motocicleta Honda quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado y las motos fueron remolcadas a un corralón.