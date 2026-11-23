Una cifra separa a los operadores del transporte público de Mahahual de la regularización que esperan de aproximadamente 70 concesiones que, según su versión, estaban destinadas al sindicato al que pertenecen, solo 13 han llegado a manos de los trabajadores. Para pedir cuentas sobre las 57 restantes, cerca de 40 integrantes del Sindicato "Joaquín Hendricks Díaz" viajaron a Chetumal y se concentraron en las inmediaciones del Palacio de Gobierno.

Los transportistas llegaron con cartulinas en las que plasmaron su petición, mismas que preparaban antes de encaminarse a la sede del Poder Ejecutivo estatal. La concentración transcurrió sin incidentes y, de acuerdo con quienes la encabezaron, fue planteada desde el inicio como un acto pacífico, sin interrupciones a la circulación ni a la prestación del servicio.

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Carmelo Pulido, vocal del comité de trabajadores inconformes, fue el encargado de explicar ante los medios el motivo de la movilización. Detalló que el gremio ha realizado otras manifestaciones en el pasado sin recibir una explicación sobre el rumbo que tomó el paquete de concesiones.

"Tenemos manifestaciones de hace tiempo y no se nos ha dicho nada sobre las concesiones. Sabemos que fueron como 70 y nada más 13 se han dado; queremos saber dónde están las otras y qué se puede hacer al respecto", expresó. El vocero señaló que la principal inconformidad radica en la falta de una postura oficial por parte de la Secretaría General de Gobierno.

A su decir, los operadores no cuentan con información clara sobre el estatus de sus placas, una situación que resumió con la frase de que las autoridades los mantienen "con los ojos vendados".

Los transportistas señalaron que únicamente han recibido 13 de las aproximadamente 70 concesiones que esperaban / Especial

En cuanto al alcance de la protesta, Pulido precisó que, por ahora, el gremio no contempla bloqueos de calles ni paros laborales. Subrayó que el objetivo se limita a obtener certeza sobre la asignación de las concesiones que corresponderían a los primeros 40 operadores inscritos en la lista de espera, quienes son los que aguardan una resolución a su solicitud.

Durante la jornada, los manifestantes fueron recibidos en las oficinas de la Secretaría de Gobierno, donde sostuvieron una reunión con un representante de la dependencia. Hasta el cierre de esta nota no se habían dado a conocer los acuerdos alcanzados, el contenido de la respuesta que recibieron los operadores ni si la autoridad estatal emitirá un posicionamiento público sobre el tema.

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Mahahual, localidad ubicada en la Costa Maya, en el municipio de Othón P. Blanco, concentra una importante actividad turística y de servicios, por lo que el transporte público local forma parte de la dinámica cotidiana de residentes y visitantes.

En ese contexto, los trabajadores del volante sostienen que contar con sus concesiones les permitiría ejercer su labor con respaldo legal. Los operadores adelantaron que se mantendrán a la espera de la respuesta de las autoridades y que, por ahora, priorizarán la vía del diálogo.