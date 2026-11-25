Un trabajador originario de la Ciudad de México habría sido víctima de agresiones físicas, robo y presuntas irregularidades durante su detención por elementos de Seguridad Pública, luego de que accidentalmente derribara una bocina dentro de la tienda Chedraui de Villas del Sol, en Playa del Carmen.

El caso fue denunciado públicamente por un familiar de José Juan Muñoz Lorenzo, operador de tractocamión que se encontraba en la ciudad por motivos laborales. De acuerdo con el testimonio difundido en redes sociales, los hechos ocurrieron alrededor de las 17:20 horas, cuando ingresó a la sucursal para comprar alimentos y accidentalmente golpeó con un carrito una bocina que se encontraba mal colocada, provocando que cayera.

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La publicación señala que personal de seguridad privada y un gerente identificado como Julio César le exigieron pagar el artículo de inmediato. Al explicar que únicamente llevaba mil pesos en efectivo, presuntamente interpretaron que se negaba a cubrir el daño y solicitaron la intervención de la Policía.

Según la denuncia, los agentes llegaron al establecimiento y se llevaron al trabajador sin explicarle el motivo de su detención ni informarle sobre sus derechos. Durante varias horas, sus familiares desconocieron su paradero, hasta que posteriormente fue trasladado al Centro de Justicia Cívica y Mediación Municipal.

El familiar también acusó que, durante el tiempo que permaneció bajo custodia, José Juan fue golpeado, amenazado y despojado de sus pertenencias y dinero en efectivo. Además, aseguró que lo obligaron a borrar un video que había conseguido grabar sobre lo ocurrido.

Tras varias horas sin conocer su paradero, sus familiares lograron localizarlo en el Centro de Justicia Cívica, donde presuntamente permaneció retenido hasta que se realizó un pago en efectivo / Redes sociales

Entre las presuntas irregularidades, señaló que ante el juez cívico no se presentaron cargos relacionados con el accidente de la bocina y que obligaron al trabajador a firmar documentos de ingreso bajo el argumento de que se había comportado agresivamente dentro de la tienda. Asimismo, denunció que les informaron que las cámaras de vigilancia del establecimiento no funcionaban.

La familia indicó que José Juan logró enviar un mensaje de auxilio antes de que le quitaran su teléfono. Posteriormente, un amigo consiguió contactar al gerente de la sucursal y entregó 5 mil 500 pesos en efectivo por una supuesta falta administrativa, sin que le proporcionaran un recibo. Tras el pago, el trabajador recuperó su libertad.

De acuerdo con la denuncia, las agresiones le provocaron una fractura de nariz, lesiones en las cervicales, un hematoma y hemorragia en el ojo derecho, además de múltiples golpes y contusiones en distintas partes del cuerpo.

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El familiar aseguró que José Juan ya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investiguen los hechos y se identifique a los posibles responsables.

Finalmente, pidió a la comunidad de Playa del Carmen compartir el caso para visibilizar lo ocurrido y exigir que las autoridades esclarezcan la presunta actuación de los policías y del personal de la tienda Chedraui Villas del Sol.