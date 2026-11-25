La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y expedir la nueva Ley de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, informó este miércoles 25 de noviembre de 2026 el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta de X, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) confirmó la recepción del proyecto de decreto y anunció que comenzará su trámite legislativo.

La propuesta contempla reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley General de Salud, además de la expedición de una legislación específica para los servicios de salud del IMSS-Bienestar.

¿Qué propone la iniciativa de Sheinbaum sobre el IMSS-Bienestar?

De acuerdo con el documento remitido por la Secretaría de Gobernación, la iniciativa presidencial plantea modificar el marco jurídico vigente en materia sanitaria y crear la Ley de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar.

El oficio fue recibido por la Cámara de Diputados este miércoles 25 de noviembre, como parte del procedimiento para iniciar su revisión legislativa.

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Hasta el momento, el mensaje de Monreal no detalla los artículos específicos que se modificarán ni los cambios operativos que contempla la propuesta.

Ricardo Monreal anuncia revisión de la reforma de salud

Ricardo Monreal aseguró que la Cámara de Diputados dará trámite a la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal.

"Con diálogo, análisis y responsabilidad, seguiremos haciendo del trabajo legislativo una herramienta al servicio de México", expresó el legislador.

La Cámara de @Mx_Diputados recibió de la Presidenta @Claudiashein la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud y expide la Ley de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar. Le daremos trámite en este momento. Con diálogo, análisis y responsabilidad, seguiremos haciendo del trabajo legislativo una herramienta al servicio de México. — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 25, 2026

La propuesta deberá continuar su procedimiento parlamentario antes de una eventual aprobación, por lo que su presentación no implica que las modificaciones a la Ley General de Salud o la nueva legislación del IMSS-Bienestar ya estén vigentes.

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