Una mujer resultó lesionada y fue trasladada a un hospital luego de un accidente registrado la tarde de este miércoles en el Anillo Periférico Sur de Mérida, a unos metros del puente de la calle 50 Sur.

El percance ocurrió en el kilómetro 11, donde el automóvil que conducía la mujer terminó volcado sobre el toldo, luego de que la conductora perdiera el control del volante y saliera parcialmente de la vía de rodamiento.

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De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta también estuvo involucrada en el accidente. Presuntamente, otro vehículo habría impactado a ambas unidades y posteriormente se dio a la fuga.

Tras el hecho, personas que transitaban por la zona auxiliaron a la conductora, mientras que paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron para brindarle atención y posteriormente trasladarla a un hospital.

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El accidente movilizó a los cuerpos de emergencia y ocasionó tránsito lento en ese tramo del Periférico Sur, mientras se realizaban las labores de atención.