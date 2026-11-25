Dos elementos de la Policía Turística de Isla Mujeres fueron suspendidos de sus funciones luego de ser sorprendidos con aliento alcohólico y alterar el orden público cuando concluían su guardia, informó la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana.

Los hechos ocurrieron la tarde-noche del martes 24 de noviembre, cuando el superior jerárquico de ambos elementos detectó que habían ingerido bebidas alcohólicas durante el servicio, por lo que fueron presentados ante el juez cívico por faltas administrativas, de acuerdo con el Reglamento de Justicia y Cultura Cívica de Isla Mujeres.

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El secretario municipal de Seguridad Ciudadana, Christian Lingres Gómez, informó que, tras detectar la conducta de los agentes, se procedió a su presentación ante la autoridad correspondiente.

Además, se abrió un proceso en el área de Asuntos Internos de la corporación para determinar las responsabilidades de ambos policías.

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Como medida preventiva, los dos elementos permanecerán suspendidos de sus funciones mientras se desarrolla la investigación, la cual podría derivar en su baja definitiva de la corporación si se acredita que incurrieron en faltas a las normas de disciplina y conducta policial.

La dependencia municipal señaló que mantendrá una política de cero tolerancia ante conductas contrarias a la normatividad y aseguró que las faltas que sean debidamente acreditadas serán sancionadas conforme a derecho.