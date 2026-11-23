La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Municipal de Playa del Carmen inició cinco investigaciones administrativas de oficio contra elementos señalados en recientes denuncias públicas por presuntas irregularidades durante sus intervenciones. Como medida preventiva, 12 policías fueron separados de sus funciones operativas, mientras se recaban testimonios y pruebas para esclarecer los hechos.

De acuerdo con la información difundida por la corporación, los elementos involucrados ya fueron identificados y se ordenó retirarles sus armas de cargo, patrullas y equipo táctico, por lo que no realizarán labores de vigilancia preventiva en las calles mientras avanzan las investigaciones.

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La Unidad de Asuntos Internos solicitó a las áreas operativas los roles de servicio, informes de las intervenciones, registros del sistema GPS y reportes de cabina, con el propósito de reconstruir el contexto en el que ocurrieron los hechos y determinar la posible responsabilidad de los servidores públicos.

Asimismo, informó que ya cuenta con la declaración formal de una de las víctimas y busca contactar a las demás personas que realizaron señalamientos públicos, a fin de recabar sus testimonios y ofrecerles acompañamiento jurídico y psicológico gratuito, además de garantizar su integridad durante el proceso.

De igual manera, se dará vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que inicie una investigación penal paralela y determine si los policías incurrieron en conductas que pudieran constituir delitos.

La corporación señaló que las medidas adoptadas buscan proteger a las posibles víctimas y garantizar la transparencia de las investigaciones, mientras se reúnen los elementos necesarios para esclarecer las denuncias.