La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) aseguró 18 millones 672 mil cigarrillos presuntamente falsificados durante dos operativos realizados en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, como parte de las acciones para impedir el ingreso de mercancías irregulares al país.

Los aseguramientos se efectuaron en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mediante inspecciones de contenedores y mecanismos de análisis de riesgo.

De acuerdo con las autoridades, los productos presentaban irregularidades relacionadas con derechos de propiedad intelectual.

¿Cómo fueron asegurados los 18.6 millones de cigarros en Michoacán?

Durante la primera intervención, personal aduanero inspeccionó un contenedor en el que encontró 861 bultos con 10 millones 332 mil cigarrillos, cuya autenticidad fue cuestionada por posibles violaciones a derechos de propiedad intelectual.

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En una segunda operación, las autoridades localizaron 834 bultos con ocho millones 340 mil cigarrillos procedentes de Singapur.

Este cargamento fue identificado mediante herramientas de análisis de riesgo y posteriormente sometido a una revisión física, que permitió detectar las presuntas irregularidades e impedir su comercialización en México.

¿Qué pasará con los cigarrillos asegurados en Lázaro Cárdenas?

La ANAM informó que la mercancía quedó bajo resguardo en el recinto fiscalizado correspondiente, mientras continúan los procedimientos legales para determinar las posibles infracciones en materia de propiedad intelectual.

En la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, personal de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, aseguró más de 18 millones de cigarrillos apócrifos, como resultado de dos operaciones de inspección y revisión de mercancías. Mediante mecanismos de análisis de riesgo e inspecciones físicas, se detectaron irregularidades en materia de propiedad intelectual, con lo que se impidió el ingreso de estos productos al mercado nacional. Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen una estrecha coordinación para combatir el comercio ilícito y fortalecer la seguridad en las aduanas del país. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 25, 2026

Los dos operativos permitieron asegurar un total de mil 695 bultos de cigarrillos, que permanecen bajo control de las autoridades aduaneras.

Las dependencias federales continuarán con las investigaciones y los procedimientos administrativos correspondientes para definir la situación legal de los productos retenidos.

IO