Con fotografías y pancartas, integrantes de la colectiva Ley Sabina Campeche instalaron un tendedero a las afueras de la Casa de Justicia, en San Francisco de Campeche, para exhibir públicamente a presuntos deudores alimentarios y visibilizar los casos de madres que enfrentan dificultades para obtener la pensión de sus hijos.

Noticia Destacada Ley Sabina anuncia exhibición de “padres fantasma" y deudores alimentarios en Campeche

La manifestación se realizó de manera pacífica este 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, como parte de las actividades para denunciar el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Durante la actividad, Aremi Gasca, representante de la colectiva, informó que también impulsan una propuesta para incrementar el porcentaje destinado al pago de pensiones alimenticias, con el objetivo de que pueda alcanzar hasta el 30 por ciento, frente a los porcentajes de entre 20 y 25 por ciento que mencionó como referencia.

La representante señaló que espera presentar esta solicitud ante el Congreso del Estado de Campeche, con la intención de que los diputados locales revisen la propuesta y atiendan la necesidad de fortalecer los mecanismos para garantizar la manutención de niñas, niños y adolescentes.

Gasca sostuvo que todavía existen lagunas en el sistema judicial que dificultan la protección de los hijos de padres separados o divorciados cuando uno de ellos se niega a cumplir con sus obligaciones económicas.

El abogado Miguel Carreño señaló que algunas madres enfrentan procedimientos ministeriales mientras mantienen litigios familiares. / Especial

Por su parte, el abogado Miguel Carreño expuso que algunas mujeres también enfrentan procedimientos ante autoridades ministeriales mientras mantienen litigios familiares relacionados con sus hijos. Consideró que el inicio de investigaciones penales contra las madres puede convertirse en una forma de presión para que desistan de sus reclamaciones.

El abogado también señaló dificultades en la atención jurídica que reciben algunas mujeres, quienes, ante la falta de acompañamiento, terminan buscando asesoría particular para continuar sus procedimientos, lo que representa un gasto económico adicional.

La colectiva Ley Sabina busca mantener visibles las denuncias por incumplimiento de pensiones alimenticias y promover cambios que permitan garantizar el derecho de niñas y niños a recibir los recursos necesarios para su manutención.

JGH