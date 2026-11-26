La masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 mantendrá condiciones de viento fuerte en Quintana Roo durante este jueves 26 de noviembre, con rachas de entre 40 y 60 kilómetros por hora en las zonas costeras, así como oleaje de hasta tres metros de altura en el norte del estado.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, estas condiciones disminuirán durante la tarde y noche, mientras que se espera cielo despejado a parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias en la mayor parte de la entidad.

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El reporte también prevé temperaturas cálidas a templadas durante el día; sin embargo, el ambiente será fresco a frío durante la madrugada y al amanecer, principalmente en las comunidades rurales.

En cuanto a las condiciones por municipio, para Cancún se pronostican temperaturas máximas de entre 24 y 26 grados Celsius y mínimas de 17 a 19 grados para la mañana del viernes, con vientos del noroeste y norte de 25 a 35 kilómetros por hora, acompañados de rachas más fuertes.

En Playa del Carmen y Tulum se esperan máximas de 24 a 26 grados y mínimas de 14 a 16 grados, mientras que en Puerto Morelos el termómetro oscilará entre los 24 y 26 grados durante el día y descenderá hasta los 15 a 17 grados por la mañana.

Para Isla Mujeres se prevén temperaturas máximas de 25 a 27 grados y mínimas de 19 a 21 grados. En Cozumel, además del cielo medio nublado a nublado, se esperan lluvias e intervalos de chubascos, con temperaturas de 26 a 28 grados y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

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En la zona sur, Chetumal tendrá temperaturas máximas de 25 a 27 grados y mínimas de 16 a 18 grados, mientras que en Bacalar se esperan condiciones similares, con temperaturas de 25 a 27 grados durante el día.

Por su parte, José María Morelos registrará máximas de 26 a 28 grados y mínimas de 14 a 16 grados; en Felipe Carrillo Puerto se esperan temperaturas de 25 a 27 grados y valores mínimos de 13 a 15 grados.

El pronóstico advierte que el evento de Norte y el oleaje de entre dos y tres metros prevalecerán principalmente durante la mañana en las costas del norte de Quintana Roo, por lo que las condiciones marítimas podrían disminuir gradualmente hacia el cierre del día.